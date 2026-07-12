கங்கையம்மன் கோவில் கூழ்வார்த்தல் விழா

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:21 PM
உத்திரமேரூர், ஜூலை 13–
அரும்புலியூரில், கங்கையம்மன் கோவில் கூழ்வார்த்தல் திருவிழா நேற்று கோலாகலமாக நடந்தது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், அரும்புலியூர் காலனியில் கங்கையம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் நடப்பாண்டு ஆனி மாதம் கூழ்வார்த்தல் விழாவையொட்டி, கடந்த 10ம் தேதி அம்மனுக்கு காப்பு கட்டுதல் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இரண்டு நாட்களாக, கிராமத்தில் உள்ள படவேட்டம்மன் கோவில், மாரியம்மன், விநாயகர் ஆகிய கோவில்களில், சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு, குடம் அலங்காரத்தில் அம்மன் எழுந்தருளி வீதிகளில் ஊர்வலமாக வந்தார். மதியம், 2:00 மணிக்கு, கங்கையம்மன் கோவிலில் கூழ்வார்த்தல் விழா நடந்தது அப்போது, பம்பை, உடுக்கை அடித்து அம்மனை வர்ணித்து பாடல்கள் பாடப்பட்டன.
இதில், அரும்புலியூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் பங்கேற்று தீபம் ஏற்றி வழிபட்டனர்.