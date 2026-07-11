ஏரியில் கொட்டப்படும் குப்பை நிலத்தடி நீர் மாசடையும் அபாயம்
ஏரியில் கொட்டப்படும் குப்பை நிலத்தடி நீர் மாசடையும் அபாயம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:53 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் பொன்னேரியில் சிலர் கொட்டும் குப்பையால், ஏரி சீரழிந்து வருவதோடு, நிலத்தடி நீரும் மாசடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
காஞசிபுரம் புதிய ரயில்வே மேம்பாலம் அருகில் பொன்னேரி அமைந்துள்ளது. 40 ஆண்டுகளுக்கு முன், இந்த ஏரி நீரை பயன்படுத்தி சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாய பணி நடந்தது.
ஏரியை சுற்றியுள்ள விளைநிலங்கள் அனைத்தும் வீட்டு மனைகளாக மாறியதால், பொன்னேரி நீரை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்துவது தற்போது வெகுவாக குறைந்துள்ளது.
இந்நிலையில் ஏரி அருகில் வசிப்பவர்கள், ஏரியை குப்பை கொட்டும் இடமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குப்பையில் உள்ள கழிவுகளால், பொன்னேரியில் சேகரமாகும் நீர் மட்டுமின்றி, ஏரியை சுற்றியுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீரும் மாசடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொன்னேரியில் குப்பை கொட்டுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.