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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ என் அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டுள்ளதா? தி.மு.க., ஒன்றியக்குழு தலைவர் கேள்வி!

என் அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டுள்ளதா? தி.மு.க., ஒன்றியக்குழு தலைவர் கேள்வி!

என் அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டுள்ளதா? தி.மு.க., ஒன்றியக்குழு தலைவர் கேள்வி!

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM

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வாலாஜாபாத்: தனக்கான அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டுள்ளதா என, நேற்று நடந்த ஒன்றியக் குழு கூட்டத்தில் தி.மு.க., வைச் சேர்ந்த ஒன்றிய குழு தலைவர் தேவேந்திரன் கேள்வி எழுப்பினார்.

வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்தில், 2 அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள்; 1 பா.ம.க., கவுன்சிலர்; 1 காங்., கவுன்சிலர்; 15 தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள்; 1 மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினர் என, மொத்தம் 22 ஒன்றியக் குழு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.

இதில், காங்., கட்சியைச் சேர்ந்த ஒன்றியக் குழு உறுப்பினர் நாகராஜன் இறந்து விட்டார். மீதம், 21 ஒன்றியக் குழு உறுப்பினர்கள் பதவி வகித்து வருகின்றனர். இதில், தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த தேவேந்திரன் என்பவர் ஒன்றியக் குழு தலைவராகவும், சேகர் என்பவர் துணை தலைவராகவும் பதவி வகித்து வருகின்றனர்.

வாலாஜாபாத் ஒன்றியக் குழு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. வாலாஜாபாத் தி.மு.க., ஒன்றியக் குழு தலைவர் தேவேந்திரன், துணை தலைவர் சேகர் மற்றும் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.

வரவு – செலவு கணக்கு வாசிக்க தொடங்கிய போது, தி.மு.க., ஒன்றியக் குழு தலைவர் தேவேந்திரன் ‛வளர்ச்சி பணிகள், நிர்வாக ஆவணங்கள் என் பார்வைக்கு அனுப்பி வைக்காமல் பணிகள் நடக்கின்றன. தனக்கான அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டுள்ளதா, யார் உத்தரவின் பேரில் இவ்வாறு நடக்கிறது’ என்றார்.

வாலாஜாபாத் பி.டிஒ., சூரியா கூறியதாவது:

அரசு மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தனக்கு யாரும் எந்த அழுத்தமும் தரவில்லை. உத்தரவும் ஏதும் போடவில்லை. பிப்., மாதம் தொடங்கி மே மாதம் வரையில் சட்டசபை தேர்தல் கராணமாக ஒன்றியக் குழு தலைவர் அறைக்கு பதிவேடுகள் அனுப்படவில்லை. மேலும், ஒரு மாதமாக ஆவணங்கள் சேகரிப்பு மற்றும் பதிவேடுகள் தயாரித்தலில் ஏற்பட்ட காலதாமதம் காரணமாக சரி வர அனுப்ப இயலவில்லை.

இனி வரும் காலங்களில் முறையாக வழக்கம் போன்ற நடைமுறை பின் தொடரப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

ஒன்றிய நிதியில் முறைகேடு புகார் ஒன்றிய பொது நிதியில் முறைகேடு நடந்துள்ளது என, 8வது வார்டு தி.மு.க.,- ஒன்றியக்குழு உறுப்பினர் உலகநாதன் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலருக்கு புகார் மனு அளித்துள்ளார். மனுவில் கூறியதாவது: இரண்டு ஆண்டுகளாக முறையீடு செய்தும், ஒன்றியக் குழு தலைவர் என் வார்டிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து வளர்ச்சி பணிகள் செய்யவில்லை. வரவு – செலவு குறித்து வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும் என, கடந்த மே மாதம் கலெக்டரிடம் புகார் மனு அளித்திருந்தேன். நேற்று நடந்த கூட்டத்தில், முழு விபரம் இல்லாமல் ஒரு தீர்மானம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பொது நிதி, கனிம வள நிதி, 15வது நிதிக்குழு மானியம் நிதி பணிகளுக்கு டெண்டர் விடப்பட்டள்ளது. இதை, ஒன்றியக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு முறையாக தெரிவிக்கவில்லை. இது தொடர்பாக, மாவட்ட பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் அளிப்பேன். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



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