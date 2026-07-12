திருமுக்கூடல் சாலையோர இறைச்சி கழிவால் சுகாதார சீர்கேடு
திருமுக்கூடல் சாலையோர இறைச்சி கழிவால் சுகாதார சீர்கேடு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:30 PM
உத்திரமேரூர், ஜூலை 13–
திருமுக்கூடல் சாலையோரத்தில் கொட்டப்படும் இறைச்சி கழிவுகளால் அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், திருமுக்கூடல் பாலாற்று பாலம் அருகே தொடங்கி, பினாயூர் மலையடிவாரம் வழியாக பழவேரி செல்லும் சாலை உள்ளது. சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் னர், இந்த சாலையை பயன்படுத்தி வாலாஜாபாத், காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், திருமுக்கூடல் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரத்தில் பலர் இறைச்சி கடை வைத்துள்ளனர். அவர்கள், திருமுக்கூடல் பாலாற்று அருகிலான அச்சாலை ஓரங்களில் கோழி உள்ளிட்ட இறைச்சி கழிவுகளை கொட்டுகின்றனர்.
இந்த இறைச்சி கழிவுகளால் மழைக்காலங்களில் மிகவும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. மேலும், மழை நேரத்தில் இந்த கழிவுகள் தண்ணீரில் அடித்து சென்று பாலாற்றில் கலந்து நீர் மாசுபடும் நிலை உள்ளது.
எனவே, திருமுக்கூடல் சாலையோரத்தில் கொட்டப்படும் இறைச்சி கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவதோடு, அப்பகுதியில் கழிவுகள் கொட்டாமல் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.