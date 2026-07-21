சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையால் பஞ்சுப்பேட்டையில் சுகாதார சீர்கேடு

சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையால் பஞ்சுப்பேட்டையில் சுகாதார சீர்கேடு
சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையால் பஞ்சுப்பேட்டையில் சுகாதார சீர்கேடு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 22-–
-காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி, பஞ்சுப்பேட்டை பெரிய தெருவில், சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையால், அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
அரக்கோணம் சாலையிலிருந்து தொடங்கும் பஞ்சுப்பேட்டை பெரிய தெருவில், குடியிருப்புகள், கோவில்கள், மின்வாரிய அலுவலகம், நகர்ப்புற சுகாதார மையம் உள்ளிட்டவை உள்ளன.
குடியிருப்புப் பகுதிகளில் இருந்து சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை மாநகராட்சி துாய்மைப் பணியாளர்கள் முறையாக அப்புறப்படுத்தாமல், சாலையோரத்திலேயே கொட்டி விடுகின்றனர்.
இவ்வாறு கொட்டப்படும் குப்பையை, கால்நடைகள் கிளறுவதாலும், பலத்த காற்று வீசுவதாலும் சாலையில் சிதறி பரவுகின்றன.
இதனால் அப்பகுதி முழுதும் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, நகர்ப்புற சுகாதார மையத்திற்கு வரும் நோயாளிகள், கோவில்களுக்கு செல்லும் பக்தர்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
இது குறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
பஞ்சுப்பேட்டை பகுதியில் சாலையோரம் குப்பையை கொட்டக் கூடாது என துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இப்பகுதியில் குப்பை தேங்காமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.