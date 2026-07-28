கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பனை பேரீஞ்சம்பாக்கத்தில் அமோகம்
கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பனை பேரீஞ்சம்பாக்கத்தில் அமோகம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஜூலை 29–
ஒரகடம் அருகே, பேரீஞ்சம்பாக்கம் கிராமத்தில் 24 மணி நேரமும் தங்கு தடையின்றி சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை நடப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.
ஒரகடம் போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பேரீஞ்சம்பாக்கம் கிராமத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர், சட்டவிரோதமாக வீடுகளில் மது பாட்டில்களை விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
இதனால், சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் மற்றும் கூலி தொழிலாளர்கள் காலையிலேயே இங்கு படையெடுக்கின்றனர். 150 ரூபாய் விலையுள்ள மது பாட்டில், 250 – 300 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 24 மணி நேரமும் தடையின்றி மது பாட்டிகள் விற்கப்படுவதால், அன்றாட கூலி தொழிலாளர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் வேலைக்கு செல்லாமல், மது பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி வருகின்றனர்.
எனவே, சட்டவிரோத மது விற்பனையில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது, போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.