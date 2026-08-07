/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ காஞ்சி மின் பகிர்மான வட்ட எஸ்.இ., பொறுப்பேற்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:41 PM
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காஞ்சிபுரம், ஜூலை 30–
காஞ்சிபுரம் மின் பகிர்மான வட்ட எஸ்.இ., எனும் மேற்பார்வை பொறியாளராக லட்சுமி, நேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
காஞ்சிபுரம் மின் பகிர்மான வட்ட எஸ்.இ., எனும் மேற்பார்வை பொறியாளராக ராமச்சந்திரன் என்பவர் பணிபுரிந்து வந்தார். அவர் மார்ச் மாதத்துடன் ஓய்வு பெற்றார்.
அவருக்கு பதிலாக, ஸ்ரீபெரும்புதுார் கோட்டப்பொறியாளர் ஆனந்த் என்பவர் கூடுதல் பொறுப்பு வகித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், சென்னை மவுன்ட்ரோடு மின்வாரிய அலுவலகத்தில், கோட்டப் பொறியாளராக பணிபுரிந்து வந்த லட்சுமி என்பவருக்கு, காஞ்சிபுரம் மின் பகிர்மான வட்ட எஸ்.இ., எனும் மேற்பார்வை பொறியாளராக அத்துறை பதவி உயர்வு அளித்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மின் பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளராக லட்சுமி நேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.