வேளாண் தொடக்க கூட்டுறவு சங்கங்களில் யூரியா உரம் தட்டுப்பாடு பதுக்கி விற்பதாக காஞ்சி விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
வேளாண் தொடக்க கூட்டுறவு சங்கங்களில் யூரியா உரம் தட்டுப்பாடு பதுக்கி விற்பதாக காஞ்சி விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:11 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 20–
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், வேளாண் தொடக்க கூட்டுறவு சங்கங்களில் யூரியா உரம் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. தனியார் உரக்கடைகளில் உரத்தை பதுக்கி விற்பனை செய்வதாக, காஞ்சிபுரம் விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத், குன்றத்துார், ஸ்ரீபெரும்புதுார், உத்திரமேரூர் ஆகிய ஐந்து தாலுகாக்களில், 1.20 லட்சம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள் உள்ளன. இதில், சம்பா, நவரை, சொர்ணவாரி ஆகிய மூன்று பருவங்களில் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.
சம்பா, நவரை ஆகிய இரு பருவங்களில், 60,000 ஏக்கர் நிலப்பரப்பிலும். சொர்ணவாரி பருவத்தில், 15,000 ஏக்கர் பரப்பளவிலும் நெல் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.
தஞ்சை, திருவாரூர், அரியலுார், நாகை, மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட காவேரி நீர்பாசனம் பெறும் டெல்டா மாவட்டங்களை போல, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் நெல் சாகுபடி செய்வதற்கு, குறுவை சாகுபடி தொகுப்பு வழங்கி தமிழக அரசு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விவசாயிகளை ஊக்குவித்து வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், கடந்த ஜூன் மாதம் வரையில், 23,218 ஏக்கர் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2,470 ஏக்கர் பரப்பளவு நிலம் கூடுதலாக சாகுபடிக்கும் வரும் என, வேளாண் துறையினர் தெரிவித்தனர்.
தற்போது சாகுபடி செய்து வரும் விளை நிலங்களுக்கு ஏற்ப, யூரியா உள்ளிட்ட முக்கிய உரங்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக காஞ்சிபுரம் வட்டார விவசாயிகள் இடையே புகார் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி சிவசங்கரன் கூறியதாவது:
வாலாஜாபாத், உத்திரமேரூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய பகுதி தனியார் உரக்கடையில் ஒரு மூட்டை யூரியா கேட்டு சென்றால், 265 ரூபாயுடன் 800 ரூபாய்க்கு பொருட்களை இணை உரம் வாங்க வேண்டி உள்ளது.
வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் யூரியா கேட்டு சென்றால், 10 மூட்டை கணக்கில் வைத்துக் கொண்டு, யூரியா வரவில்லை என, பதில் அளிக்கின்றனர்.
யூரியா தட்டுப்பாடு குறித்து, வேளாண் துறையில் புகார் அளித்தால், அதிகாரிகள் எவ்வித பதிலளிக்கவில்லை. தனியார் உரக்கடைக்காரர்கள் யூரியா உரங்களை பதுக்கி, அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றனர். வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களுக்கு சப்ளை இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மண்ட கூட்டுறவு இணைப் பதிவாளர் யோகவிஷ்ணு கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களுக்கு, 40 டன் யூரியா கேட்டு உர நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்துள்ளோம். மூன்று மாதங்களுக்கு பின், 21 டன் யூரியா அனுப்பியுள்ளனர். மீதம் யூரியாவும் விரைவில் கிடைக்க அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறோம். விரைவில், யூரியா தட்டுப்பாடு சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.