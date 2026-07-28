காஞ்சி புதிய பஸ் நிலைய வழக்கு ஆகஸ்ட் 6ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைப்பு
காஞ்சி புதிய பஸ் நிலைய வழக்கு ஆகஸ்ட் 6ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம் தொடர்பான வழக்கு, வரும் ஆக.,6ம் தேதிக்கு, உச்ச நீதிமன்றம் ஒத்தி வைத்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் நகருக்கான புதிய பேருந்து நிலையம், பொன்னேரிக்கரை பகுதியில் அமைக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்தது. அங்குள்ள, 19 ஏக்கர் இடத்தை தேர்வு செய்த மாவட்ட நிர்வாகம் அதற்கான உத்தரவுகளை கடந்தாண்டு பிறப்பித்தது.
ஆனால், தனியார் பாலிடெக்னிக் அறக்கட்டளை அந்த இடத்தை உரிமை கோருகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில், அந்த இடம் அரசு தோப்பு புறம்போக்கு என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
புதிய பேருந்து நிலையம் கட்ட 35 கோடி ரூபாயில் டெண்டர் பணிகளும் முடிந்தது. ஆனால், நீதிமன்ற வழக்கு காரணமாக, பேருந்து நிலைய பணிகள் முடங்கியுள்ளது.
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு, தனியார் பாலிடெக்னிக் அறக்கட்டளைக்கு எதிராக வந்ததால், உச்ச நீதிமன்றத்தில் தனியார் அறக்கட்டளை நிர்வாகம் வழக்கு தொடுத்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த போது, பேருந்து நிலையம் அமையும் அந்த 19 ஏக்கர் இடத்தை பாலிடெக்னிக் தரப்பிலும், மாநகராட்சி தரப்பிலும் சர்வே செய்து, அறிக்கை தர உத்தரவிடப்பட்டது. இதற்கான அதிகாரிகளும் நியமிக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், ஜூலை 22ம் தேதி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஆக.,6ம் தேதிக்கு வழக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.