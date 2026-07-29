மண்டல அளவிலான கைப்பந்து போட்டி காஞ்சி சங்கரா கலை கல்லுாரி சாம்பியன்
மண்டல அளவிலான கைப்பந்து போட்டி காஞ்சி சங்கரா கலை கல்லுாரி சாம்பியன்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM
காஞ்சிபுரம்: கீழம்பியில் மண்டல அளவில், கல்லுாரிகளுக்கு இடையேயான ஆடவர் கைப்பந்து போட்டியில் ஏனாத்துார் சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த கீழம்பியில் உள்ள காஞ்சி ஸ்ரீகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியின் உடற்கல்வித் துறை சார்பில், காஞ்சிபுரம் மண்டல அளவில், கல்லுாரிகளுக்கு இடையேயான ஆடவர் கைப்பந்து போட்டி நேற்று நடந்தது.
இப்போட்டியில் 10 கல்லுாரிகள் பங்கேற்றன. இறுதி போட்டியில், ஏனாத்துார் சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அணியும், கீழம்பி திருமலை பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி அணியும் மோதின. இதில், சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி அணி, 30 : 28 என்ற புள்ளி கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் மற்றும் கோப்பையை வென்றது.
வெற்றி பெற்ற அணியினருக்கு காஞ்சி ஸ்ரீகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி முதல்வர் வெங்கடேசன் கோப்பைகள் மற்றும் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார்.
போட்டிக்கான ஏற்பாட்டை காஞ்சி ஸ்ரீகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் விஜயகுமார் சந்திரசேகரன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.