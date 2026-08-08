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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ வருவாய் தீர்வாயத்தில் அளித்த மனு மீது நடவடிக்கை இல்லை காஞ்சிபுரம் மக்கள் புலம்பல்

வருவாய் தீர்வாயத்தில் அளித்த மனு மீது நடவடிக்கை இல்லை காஞ்சிபுரம் மக்கள் புலம்பல்

வருவாய் தீர்வாயத்தில் அளித்த மனு மீது நடவடிக்கை இல்லை காஞ்சிபுரம் மக்கள் புலம்பல்

ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வருவாய் தீர்வாய முகாமில் அளிக்கப்பட்ட மனுக்களுக்கு இன்னும் தீர்வு காணப்படவில்லை என, மனுாரர்கள் புலம்புகின்றனர். ஆண்டுதோறும் மே அல்லது ஜூன் மாதத்தில், வருவாய் தீர்வாயம் எனப்படும் ஜமாபந்தி முகாம் தாலுகா அளவில் நடைபெறும். அதன்படி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து தாலுகாவிலும் வருவாய் தீர்வாய முகாம் கடந்த ஜூன் மாதம் நடந்தது.

வாலாஜாபாத் தாலுகா அலுவலகத்தில் நடந்த முகாமில், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா பங்கேற்று, பொது மக்களிடத்தில் மனுக்கள் பெற்றார். மற்ற தாலுகாக்களிலும், துணை கலெக்டர், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் நிலையிலான அதிகாரிகள் மனுக்களை பெற்றனர்.

இம்முகாமில் பட்டா திருத்தம், பட்டா உட்பிரிவு செய்வது, பெயர் மாற்றம், மேல்முறையீட்டு விசாரணை என, பல்வேறு கோரிக்கை தொடர்பாக ஆயிரக்கணக்கானோர் மனு அளித்தனர். இந்த மனுக்களில் பலருக்கும் இதுவரை தீர்வு காணப்படவில்லை என, மனுதாரர்கள் புலம்புகின்றனர்.

வழக்கமான குறைதீர் கூட்டங்களில் அளிக்கப்பட்ட மனுக்களுக்கு போதிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதாலேயே, வருவாய் தீர்வாயம் போன்ற சிறப்பு முகாம்களில் பலரும் மனு அளிக்கின்றனர். அதுபோன்ற முகாம்களில் அளிக்கப்படும் மனுக்களுக்கும் தீர்வு கிடைக்காததால், மனுதாரர்கள் புலம்புகின்றனர்.

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