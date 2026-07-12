/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ காஞ்சிபுரம் ராஜாஜி சந்தை காய்கறி விலை நிலவரம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:30 PM
அ நிறம் | அளவு
காய்கறி (கிலோ ரூ.)
தக்காளி 20
வெங்காயம் 40
சாம்பார் வெங்காயம் 60
உருளைகிழங்கு 30
கத்தரிக்காய் 60
கோஸ் 40
கேரட் 60
பீன்ஸ் 70
பீட்ரூட் 40
அவரைக்காய் 50
புடலங்காய் 40
பாகற்காய் 40
கோவக்காய் 40
சுரைக்காய் 20
பீர்க்கங்காய் 40
வெண்டைக்காய் 50
கொத்தவரங்காய் 40
பச்சை மிளகாய் 60
முருங்கைக்காய் 60
முள்ளங்கி 40
கருணைக்கிழங்கு 40
மாங்காய் 20
சேப்பங்கிழங்கு 40
இஞ்சி 240
வாழைக்காய் (ஒன்று) 15
காலிபிளவர் (ஒன்று) 40