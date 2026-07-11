பணியாளர்கள் இடமாறுதலுக்கு பணம் கைமாறியதாக குற்றச்சாட்டு காஞ்சிபுரம் தெற்கு பிரிவு ஊராட்சி உதவி இயக்குனர் விசாரணை
பணியாளர்கள் இடமாறுதலுக்கு பணம் கைமாறியதாக குற்றச்சாட்டு காஞ்சிபுரம் தெற்கு பிரிவு ஊராட்சி உதவி இயக்குனர் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:53 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 12–
ஊராட்சி செயலர் இடமாறுதலுக்கு, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பணம் வாங்கிய குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக இரு தினங்களாக ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் விசாரணை நடந்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத், குன்றத்துார், ஸ்ரீபெரும்புதுார், உத்திரமேரூர் ஆகிய ஐந்து வட்டாரங்களில், 274 ஊராட்சிகள் உள்ளன. ஊராட்சி செயலர்களுக்கு அந்தந்தந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் இடமாறுதல் அளிக்கலாம்; ஒன்றிய இடமாறுதல் கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் வழங்கலாம்; மாவட்ட இடமாறுதல் கலெக்டர் வழங்கலாம்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியத்தில், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் முத்துகணபதி என்பவர் கடந்த மார்ச் மாதம் பாப்பாங்குழி, எறையூர், செல்வழிமங்கலம், வடமங்கலம், மேவளூர்குப்பம், நெமிலி, தண்டலம், வளர்புரம் ஆகிய எட்டு ஊராட்சி செயலர்களுக்கு இடமாறுதல் அளித்தார்.
அதே மாதத்தில், சிவபுரம், சிங்கிலிபாடி, கிளாய், எச்சூர் ஆகிய தேதி குறிப்பிடாமல் நான்கு ஊராட்சி செயலர்களுக்கு இடமாறுதல் அளித்துள்ளார். இதில், பல லகரங்கள் கை மாறி உள்ளது என, துறையில் பேசி வருகின்றனர்.
மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் மற்றும் ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குனர் மாதாந்திர கூட்டத்திற்கு பிறகும், சில ஊராட்சி செயலர்களுக்கு கலெக்டர் அனுமதி இன்றி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் முத்துகணபதி சிறுமாங்காடு, ஏகனாபுரம், பிள்ளைப்பாக்கம், மாத்துார், கோட்டூர், செல்லம்பட்டிடை ஆகிய ஊராட்சி செயலர்களுக்கு இடமாறுதல் அளித்துள்ளார்.
இதை விசாரிக்கும் விசாரணை அலுவலராக, காஞ்சிபுரம் தெற்கு பிரிவு ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குனர் தண்டபாணி என்பவரை ஊரக வளர்ச்சி துறையினர் நியமித்திருந்தனர்.
சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி செயலர்கள், தலைவர்கள் இடையே நேற்று முன்தினம் மற்றும் நேற்றும் அவர் விசாரித்துள்ளார். இந்த விசாரணை அறிக்கை முறையாக கலெக்டரிடம் சமர்ப்பித்த பிறகே, குற்றச்சாட்டிற்கு ஏற்ப நடவடிக்கை இருக்கும் என, துறை வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.