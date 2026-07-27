கார்கில் வெற்றி தின கொண்டாட்டம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஜூலை 28–
காஞ்சிபுரம் ‘எழுதுக இயக்கம்’ சார்பில், கார்கில் போர் வெற்றி தின கொண்டாட்டம் நேற்று நடந்தது.
காஷ்மீரின் கார்கில் பகுதியில், 1999ம் ஆண்டு ஊடுருவிய பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினரை, இந்திய ராணுவம் அப்புறப்படுத்தி போரில் வெற்றி பெற்றது.
போரின் வெற்றியைக் கொண்டாடும் விதமாகவும், நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த பாதுகாப்பு படையினரின் தியாகங்களை போற்றும் வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 26ம் தேதி கார்கில் போர் வெற்றி தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
அந்த வகையில் காஞ்சிபுரம் ‘எழுதுக இயக்கம்’ சார்பில், ஒரகடம் அடுத்த வடகாலில் உள்ள வெங்கடேஸ்வரா பொறியியல் கல்லுாரியில், ‘தியாகம் போற்றுவோம்’ என்ற தலைப்பில், கார்கில் போர் வெற்றி தின கொண்டாட்டம் நேற்று நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் நளினி தலைமை தாங்கினார். எழுதுக இயக்கத்தின் சுகுமாறன், பாரதி ராஜேந்திரன் சோரடியா, கல்லுாரி முதன்மை செயல் அதிகாரி செந்தில் கண்ணா முன்னிலை வகித்தனர்.
தலைமை விருந்தினர்களாக முன்னாள் விமானப்படை அதிகாரி விங் கமாண்டர் கணேஷ் குமார், விமானப்படை அதிகாரி விங் கமாண்டர் கணேஷ் குமார் பங்கேற்றனர்.
கார்கில் போர் பற்றிய மாணவ -– மாணவியரின் நாடகம், பேச்சு ஆகிய நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றிருந்தன.