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கோவில்களில் கும்பாபிஷேக விழா விமரிசை

கோவில்களில் கும்பாபிஷேக விழா விமரிசை

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:01 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:01 PM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள திருவாத்தி அம்மன் கோவில், ஏனாத்துார் மதுரா திருமால்பாடீஸ்வரர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நேற்று விமரிசையாக நடந்தது.

காஞ்சிபுரம் திருக்காலிமேடில் கிராம தேவதை திருவாத்தி அம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலை புதுப்பித்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த விழா குழுவினர், கிராமத்தினர் முடிவு செய்தனர். அதன்படி, பல்வேறு திருப்பணிகள் சமீபத்தில் செய்து முடிக்கப்பட்டன.

கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி கடந்த 10ம் தேதி மாலை 6:00 மணிக்கு கணபதி ஹோமத்துடன் யாகசாலை பூஜை தொடங்கியது. நேற்று காலை 9:00 மணிக்கு வேதவிற்பன்னர்கள் கோவில் கோபுர விமான கலசத்திற்கு புனிதநீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடத்தி வைத்தனர். தொடர்ந்து மஹா அபிஷேகம் நடந்தது.

திருமால்பாடீஸ்வரர் கோவில் காஞ்சிபுரம் அடுத்த ஏனாத்துார் மதுரா ஊராட்சியில், காமாட்சி சமேத திருமால்பாடீஸ்வரர் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி வரும் நேற்று முன்தினம் மாலை 4:00 மணிக்கு மஹா கணபதி ஹோமத்துடன் யாகசாலை பூஜை தொடங்கியது.

நேற்று காலை 7:30 மணிக்கு விக்னேஸ்வர பூஜையும், தொடர்ந்து காலை 9:30 மணிக்கு, வேதவிற்பன்னர்கள் கோவில் கோபுர விமான கலசத்திற்கு புனிதநீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடத்தி வைத்தனர். தொடர்ந்து திருக்கல்யாண உத்சவமும், மாலை 4:00 மணிக்கு பிரதோஷ சிறப்பு வழிபாடும் நடந்தது.

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