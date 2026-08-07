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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ ஒரகடம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர முட்புதரில் மோதிய லாரி

ஒரகடம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர முட்புதரில் மோதிய லாரி

ஒரகடம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர முட்புதரில் மோதிய லாரி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:41 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:41 PM

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ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஜூலை 30–

ஒரகடம் அருகே, ஜல்லிக்கற்களை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த லாரி, கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர முட்புதரில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

வாலாஜாபாதில் இருந்து ஜல்லிக்கற்களை ஏற்றிக் கொண்டு, வண்டலுார் நோக்கி நேற்று முன்தினம் இரவு லாரி ஒன்று சென்றது. இரவு 11:30 மணிக்கு, வண்டலுார் – வாலாஜாபாத் சாலையில் ஒரகடம் அடுத்த பனப்பாக்கம் வந்த போது, படப்பை மார்க்கமாக இருந்த வந்த கன்டெய்னர் லாரி, வைப்பூர் சந்திப்பில் வலது புறம் திரும்பியது.

இதனால், அதிவேகமாக வந்த ஜல்லிக்கற்களை ஏற்றி வந்த லாரி, கட்டுப்பாட்டை இழந்து, வலது புறத்தில் சாலையின் மறுபுறம் உள்ள முட்புதரில் மோதி நின்றது.

இதில், ஓட்டுனர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார். இரவு நேரம் எந்த ஒரு வாகனமும் எதிரே வராததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

வண்டலுார் – வாலாஜாபாத் சாலையில், இரவு நேரங்களில் ஜல்லிக்கற்களை ஏற்றிக் கொண்டு அதிவேகமாக செல்லும் லாரிகளால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

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