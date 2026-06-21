முருகனுக்கு மந்திர புஷ்ப பூஜை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:32 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஜூலை 22 –
ஆடி மாத முதல் செவ்வாய் கிழமையான நேற்று, வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவிலில் சிறப்பு மந்திர புஷ்ப பூஜை நடைபெற்றது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, வல்லக்கோட்டையில் முருகன் கோவில் அமைந்துள்ளது. 1200 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமைவாய்ந்த இக்கோவிலில், ஏழு அடி உயரத்தில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் முருகப்பெருமான் அருள்பாலிக்கிறார்.
இக்கோவில், ஆடி மாத முதல் செவ்வாய் கிழமையான நேற்று, அதிகாலை கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு கோ – பூஜை செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து, மூலவருக்கு பால், தயிர், மஞ்சள், விபூதி உள்ளிட்ட பொருட்களால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது. மஞ்சள் மலர் அலங்காரத்தில் மூலவர் அருள்பாலித்தார்.
உற்சவர் வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு பால் அபிஷேகத்தை தொடந்து, மந்திர புஷ்ப பூஜை எனும் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. பின்னர், மலர் அலங்காரத்தில் முருகப்பெருமான் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் வரிசையில் வந்து முருகப்பெருமானை வணங்கி சென்றனர்.