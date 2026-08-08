/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ முத்தாலம்மன் கோவிலில் பால்குட ஊர்வலம் விமரிசை
ADDED : ஆக 07, 2026 04:10 PM
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வாலாஜாபாத்: வாலாஜாபாத் முத்தாலம்மன் கோவிலில் ஆடி திருவிழாவையொட்டி நேற்று, பால்குட ஊர்வலம் நடந்தது.
வாலாஜாபாத் பேரூராட்சியில் உள்ள அருந்ததியர் தெருவில் முத்தாலம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் ஆடி திருவிழா நேற்று காலை பந்தக்கால் நடும் நிகழ்வுடன் துவங்கியது. அப்போது, அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை, ஆராதனை நடைபெற்றது.
காலை 11:00 மணிக்கு, அப்பகுதியில் உள்ள திரவுபதியம்மன் கோவிலில் இருந்து, பெண்கள் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக முத்தாலம்மன் கோவிலை வந்தனடைந்தனர். அங்கு, அம்மனுக்கு தங்கள் கைகளாலேயே பெண் பக்தர்கள் பாலபிஷேகம் செய்தனர்.