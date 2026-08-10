சாலையோரம் இருபுறமும் நிறுத்தும் லாரிகளால் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்

சாலையோரம் இருபுறமும் நிறுத்தும் லாரிகளால் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
சாலையோரம் இருபுறமும் நிறுத்தும் லாரிகளால் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 PM
காஞ்சிபுரம், ஆக. 10–
சாலையோரம் இருபுறமும் நிறுத்தப்படும் லாரிகளால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
வாலாஜாபாதில் இருந்து, சுங்குவார்சத்திரம் வழியாக, 18 கி.மீ., துாரம் கீழச்சேரி வரை, இருவழி சாலை இருந்தது. இச்சாலை, மத்திய சாலைகள் நிதி திட்டத்தின் கீழ், 121.65 கோடி ரூபாய் செலவில், நான்குவழி சாலையாக விரிவுபடுத்தப்பட்டு, 2023ம் ஆண்டு முதல் பயன்பாட்டில் உள்ளது.
இந்த சாலையில், கட்டவாக்கம், சிறுமாங்காடு, அயிமிச்சேரி ஆகிய கிராமங்களை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், தனியார் தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த தனியார் தொழிற்சாலைக்கு லோடு ஏற்றி வரும் கன்டெய்னர் லாரிகள், பிரதான சாலையோரம் இருபுறமும் நிறுத்தப்படுகிறது.
இதுதவிர, விடுமுறை தினங்களில், இரு தினங்களுக்கு மேற்பட்ட நாட்களில், கன்டெய்னர் லாரிகளை சாலையோரம் நிறுத்துகின்றனர்.
குறிப்பாக, சிறுமாங்காடு, எச்சூர் முதல் சுங்குவார்சத்திரம் தனியார் தொழிற்சாலை வரையில் சாலையோரம் வாகனங்களை நிறுத்தி, கன்டெய்னர் லாரி ஓட்டுனர்கள் அடாவடித்தனம் செய்கின்றனர். நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில், காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும், வாகனங்கள் நிறுத்துவது அதிகரித்து வருகிறது.
இதனால், வாலாஜாபாத் – சுங்குவார்சத்திரம் சாலையில், அந்த சாலை வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் ஒதுங்க முடியாமல் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, சாலையோரம் இருபுறமும் நிறுத்தப்படும் கன்டெய்னர் லாரிகளை தனியார் தொழிற்சாலை வளாகங்களில் நிறுத்த வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.