செவிலிமேடில் உயர் கோபுர மின்விளக்கு அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
செவிலிமேடில் உயர் கோபுர மின்விளக்கு அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM
காஞ்சிபுரம்: செவிலிமேடு சந்திப்பில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாததால், உயர் கோபுர மின்விளக்கு அமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து வந்தவாசி, செய்யாறு, உத்திரமேரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் முக்கிய சந்திப்பாக செவிலிமேடு விளங்குகிறது. இந்த வழியாக தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பேருந்துகள், கனரக வாகனங்கள், இருசக்கர வாகனங்கள், பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
ஆனால், இரவு நேரங்களில் போதிய மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால், சந்திப்பு பகுதி இருள் சூழ்ந்து உள்ளது. இதனால், இப்பகுதியில் விபத்து அதிகரித்து வருகிறது.
மேலும், செவிலிமேடு சந்திப்பு எப்போதும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதியாக இருப்பதால், இரவு நேர பயணம் அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் கூறுகின்றனர்.
எனவே, நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் இணைந்து, இப்பகுதியில் விரைவாக உயர் கோபுர மின்விளக்கு அமைத்து, வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.