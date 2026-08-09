குறுகலான குன்றத்துார் முருகன் கோவில் சாலையை விரிவாக்கம் செய்ய வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
குறுகலான குன்றத்துார் முருகன் கோவில் சாலையை விரிவாக்கம் செய்ய வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
ADDED : ஆக 08, 2026 09:41 PM
குன்றத்துார், ஆக. 9–-
குன்றத்துார் முருகன் கோவில் சாலை குறுகலாக இருப்பதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதை தவிர்க்க, விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
குன்றத்துார் முருகன் கோவிலுக்கு, செவ்வாய்க்கிழமை, கிருத்திகை மற்றும் விசேஷ நாட்களில் ஏராளமானோர் வழிபடு வருகின்றனர்.
குன்றத்துார் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து முருகன் கோவில் செல்லும் 1.5 கி.மீ., துாரம் சாலையை பயன்படுத்தி குன்றத்துார் முருகன் கோவில், வழுதலம்பேடு, திருமுடிவாக்கம், திருநீர்மலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு வாகன ஓட்டிகள் செல்கின்றனர்.
இந்த சாலை குறுகலாக இருப்பதால், விடுமுறை மற்றும் விசேஷ நாட்களில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
எனவே, இந்த சாலையை விரிவாக்கம் செய்ய நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என , வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.