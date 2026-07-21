ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்த ஆற்பாக்கம் சாலை சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்த ஆற்பாக்கம் சாலை சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
காஞ்சிபுரம்: ஆற்பாக்கத்தில் ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து பல்லாங்குழியாக மாறியுள்ள சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
-காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், ஆற்பாக்கம் வழியாக மாகரல், திருப்புலிவனம், உத்திரமேரூர், காஞ்சிபுரம், மாமண்டூர், நமண்டி, சுருட்டல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிக்கு வாகன ஓட்டிகள் பலர் சென்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், ஆற்பாக்கம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள கல் அரவை ஆலைகளில் இருந்து ஜல்லி, மணல் ஏற்றிச்சென்ற கனரக வாகனங்களால், ஆற்பாக்கம் கிராம சாலை வளைவு பகுதியில், ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து, ஆங்காங்கே பள்ளம் ஏற்பட்டு பல்லாங்குழி சாலையாக மாறியுள்ளது.
இதனால், இச்சாலையில் செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் நிலைதடுமாறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, ஆற்பாக்கத்தில் சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.