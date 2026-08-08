தேசிய கைத்தறி தின விழா ரூ.55 லட்சத்தில் நலத்திட்டம்
தேசிய கைத்தறி தின விழா ரூ.55 லட்சத்தில் நலத்திட்டம்
ADDED : ஆக 07, 2026 08:22 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் 12வது தேசிய கைத்தறி தின விழா, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமையில் நேற்று நடந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியில், நெசவாளர்களுக்கு 55 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. இதில், 10 மூத்த நெசவாளர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து, விருது வழங்கி, கலெக்டர் சினேகா கவுரவித்தார்.
இதையடுத்து, 10 நெசவாளர்களுக்கு சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ், 35.4 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகளும், 18 பேருக்கு நெசவாளர் முத்ரா திட்டத்தின்கீழ், 18 லட்சம் மதிப்பிலான கடனுதவிகளும் வழங்கப்பட்டன.
மேலும், 15 நெசவாளர்களுக்கு கைத்தறி ஆதரவு திட்டத்தின் கீழ், 1.70 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தறி உபகரணங்கள் என, மொத்தம் 54 கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு, 55.10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
தேசிய கைத்தறி தின விழாவை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டிருந்த கைத்தறி கண்காட்சியையும் கலெக்டர் சினேகா பார்வையிட்டார். சங்கரா கண் மருத்துவமனை சார்பில், நெசவாளர்களுக்கு கண் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு, இலவச கண்ணாடிகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில், கைத்தறி துறை துணை இயக்குநர் மணிமுத்து, மத்திய நெசவாளர் சேவை மைய துணை இயக்குநர் கார்த்திகேயன், நெசவாளர் சேவை மைய உதவி இயக்குநர் மாரிமுத்து மற்றும் நெசவாளர்கள் பங்கேற்றனர்.