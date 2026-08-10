நற்றமிழ் இசைவேந்தர் விருது வழங்கும் விழா

ADDED : ஆக 09, 2026 03:51 PM
காஞ்சிபுரம், ஆக 10 –
காஞ்சிபுரத்தில் நால்வர் நற்றமிழ் மன்றத்தின் சார்பில் மாகறல் தியாக ஆடலரசு ஓதுவாருக்கு நற்றமிழ் இசை வேந்தர் விருதும், பொற்கிழியும் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரம் கலைவாணி திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு மன்ற தலைவர் கலைவாணி தலைமை தாங்கினார்.
மன்ற செயலர் சிவ.வேளியப்பன் வரவேற்றார். காஞ்சிபுரம் தொண்டை மண்டலம் ஆதீனம் ஞானப்பிரகாச தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் தியாக.ஆடலரசு ஓதுவாருக்கு நற்றமிழ் இசைவேந்தர் விருதையும் பொற்கிழியாக 10,000 ரூபாய் வழங்கினார்.
பின்னர் மன்ற தலைவர் கலைவாணிக்கு காஞ்சி சுடர்மணி என்ற பட்டத்தையும், வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் ராஜேஸ்வரி மாணிக்கம் வழங்கினார்.
இதை தொடர்ந்து தியாக ஆடலரசு ஓதுவார் மற்றும் சற்குருநாதன் ஓதுவார் ஆகியோரது திருமுறை இன்னிசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. மன்ற துணை செயலர் குமார் நன்றி கூறினார்.