இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி
இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி
ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம், திருவீதிபள்ளம் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பில், இடிந்து அபாய நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியால், அப்பகுதி மக்கள் விபத்து அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி, திருவீதிபள்ளம் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பில், 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் கான்கிரீட் பூச்சுகள் உதிர்ந்துள்ளது. மேலும், துாண்களிலும் விரிசல் ஏற்பட்டு, கான்கிரீட் பெயர்ந்து கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன.
நாளுக்கு நாள் விரிசல் அதிகரித்து வருவதால், இந்த வழியாக செல்வோர் ஒருவித அச்சத்துடனேயே சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை இடித்துவிட்டு, புதிதாக அமைக்க காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.