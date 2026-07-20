/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ அடகு வியாபாரிகள் சங்க நிர்வாகிகள் தேர்வு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் வட்ட அடகு வியாபாரிகள் சங்க பொதுகுழு கூட்டத்தில், நிர்வாகிகளுக்கான தேர்தல் காஞ்சிபுரத்தில் நேற்று நடந்தது. இதில், சங்க நிர்வாகிகள் அனைவரும் போட்டியின்றி ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் வட்ட அடகு வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொதுகுழு கூட்டம் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சங்க அலுவலக கட்டடத்தில் நேற்று நடந்தது. இதில், 2026 – 27ம் ஆண்டிற்கான நிர்வாகிகள் தேர்தல் நடந்தது.
இதில், தலைவராக விஜயராஜ், செயலராக ரிஷப்குமார், பொருளாளராக ராமச்சந்திரன், கவுரவ தலைவராக கேவர்சந்த், துணைத் தலைவர்களாக மூர்த்தி, அசோக்குமார், இணை செயலராக பெருமாள், சங்க ஆலோசகர்களாக துரை சவுந்தர்ராஜன், லட்சுமண குப்தா மற்றும் 17 செயற்குழு உறுப்பினர்களும் போட்டியின்றி ஒரு மனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.