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வாலாஜாபாத் செங்கல்வராய நகரில் பூங்கா அமைக்க மக்கள் கோரிக்கை

வாலாஜாபாத் செங்கல்வராய நகரில் பூங்கா அமைக்க மக்கள் கோரிக்கை

ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM

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காஞ்சிபுரம்: வாலாஜாபாத் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட செங்கல்வராய நகர் மனைப்பிரிவில், பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வாலாஜாபாத் பேரூராட்சியில் 15 வார்டுகள் உள்ள நிலையில், 10வது வார்டை ஒட்டிய செங்கல்வராய நகர் மனைப்பிரிவில் ஏராளமானோர் வீடுகள் கட்டி வசித்து வருகின்றனர். ஆனால், அப்பகுதியில் சாலைகள், தெருவிளக்குகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் முழுமையாக ஏற்படுத்தப்படவில்லை.

மேலும், பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் அமைப்பதற்காக காலி இடம் ஒதுக்கப்படாததால், குழந்தைகள் விளையாடவும், முதியோர் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளவும் வசதி இல்லை. இதனால், மக்கள் திறந்தவெளி பொழுதுபோக்கு வசதிகளை இழந்து வருவதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

எனவே, செங்கல்வராய நகர் மனைப்பிரிவில் பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்க தேவையான இடத்தை ஒதுக்கி, விரைவில் பணிகளை மேற்கொள்ள பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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