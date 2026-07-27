தொடர் மின்வெட்டை கண்டித்து மிலிட்டரி ரோடில் மக்கள் மறியல்

தொடர் மின்வெட்டை கண்டித்து மிலிட்டரி ரோடில் மக்கள் மறியல்
தொடர் மின்வெட்டை கண்டித்து மிலிட்டரி ரோடில் மக்கள் மறியல்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:22 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 28–
காஞ்சிபுரம் அருகே மிலிட்டரி ரோடில் தொடர் மின்வெட்டை கண்டித்து நேற்று முன்தினம் இரவு, பகுதி மக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த செவிலிமேடு, அம்பேத்கர் நகர், ஔவையார் நகர், மிலிட்டரி ரோடு மற்றும் புஞ்சை அரசந்தாங்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு மாதமாக அடிக்கடி மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு மீண்டும் மின்வெட்டு ஏற்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள், மிலிட்டரி ரோடில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இரவு 9:00 முதல் 11:00 மணி வரை நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காஞ்சி தாலுகா போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் பேச்சு நடத்தினர். மேலும், மின்வாரிய அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கொண்டு மின்தடை பிரச்னைக்கு விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தனர்.
இந்நிலையில் இந்த பிரச்னை குறித்து நேற்று மக்கள் குறைதீர் கூட்ட முகாமில் கலெக்டரிடம் மக்கள் புகார் மனு அளித்தனர்.
இதுகுறித்து, மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
வெயிலின் தாக்கத்தால், மின் நுகர்வு அதிகரித்ததால் இந்த பிரச்னை ஏற்பட்டது. தற்போது இந்த பகுதிகளுக்கு கலெக்டரேட் லைன் மாற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனால் இப்பகுதிகளில் இனி மின்வெட்டு பிரச்னை இருக்காது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.