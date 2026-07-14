மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் 594 பேர் மனுக்கள் ஏற்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:50 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 14-–
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கலெக்டர் வளாக கூட்டரங்கில், நேற்று நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில், 594 பேர் கலெக்டர் சினேகாவிடம் மனுக்கள் அளித்தனர்.
இதில், பட்டா மாறுதல், இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா, முதியோர் உதவித்தொகை, வேளாண்மைத் துறை, காவல்துறை. ஊரக வளர்ச்சித்துறை, மின்சாரத்துறை, குடிநீர், வேலைவாய்ப்பு வேண்டி, 594 பேர் மனு அளித்தனர்.
மாற்றுத்திறனாளிகளிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களிடம் வழங்கி மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டர் சினேகா உத்தரவிட்டார்.
தர்ணா போராட்டம்
கூட்டரங்கு வெளியே, காவித்தண்டலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த காமாட்சி, 52, என்பவர், தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். அரசு வழங்கிய பட்டா மனையில் வீடு கட்டித்தர அவர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். போலீசார், அவரை சமாதானம் செய்து, கூட்டரங்கிற்கு அழைத்து சென்றனர். வீடு கட்டித்தர உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக சமாதானம் செய்து அனுப்பினர்.
காமாட்சி அளித்த மனு:
கூடை பின்னும் தொழிலை மேற்கொண்டு வருகிறோம். காவித்தண்டலம் கிராமத்தில், மரத்தடியிலும், அரசு கட்டடங்களின் வாசலிலும் வசிக்கிறோம். எங்களுக்கு வீடு கட்டித்தர, பல ஆண்டுகளாக மனு அளித்தும், சில மாதங்கள் முன், ஒரக்காட்டுப்பேட்டை கிராமத்தில் பட்டா வழங்கினர்.
ஆனால், அங்கு ஊராட்சி தரப்பில் வீடு கட்டுவதில் பிரச்னை செய்தனர். இதனால், மீண்டும் காவித்தண்டலம் பகுதியில் பட்டா வழங்கினர். அங்கு வீடு கட்ட பணி ஆனையும் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், அங்கேயும் ஊராட்சி நிர்வாகத்தால் வீடு கட்ட பிரச்னை செய்கின்றனர்.
இதனால், மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருக்கிறோம். எங்கைளை போல், நான்கு குடும்பங்கள் மழை, வெயலில் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறோம். வீடு கட்டித்தர கலெக்டர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
போலீஸ் மீது புகார்
வாலாஜாபாத் போலீஸ் மீது வடிவேல் என்பவர் அளித்த மனு விபரம்:
வாலாஜாபாத் தாலுகாவில் உள்ள கொளத்துார் கிராமத்தில் நாங்கள் வசிக்கிறோம். என் மகன் சிபியரசு, 20. கடந்த 6ம் தேதி, செய்யாறுக்கு துக்க நிகழ்வு ஒன்றுக்கு சென்றுவிட்டு காஞ்சிபுரம் திரும்பியபோது, முத்தியால்பேட்டை அருகே என் மகனை வழிமறித்து, ராகுல், யோகேஸ்வரன் உள்ளிட்ட சிலர், மகனின் தலையில், செங்கல் எடுத்து அடித்ததில், அங்கேயே நிலை தடுமாறி விழுந்தார்.
தீவிர சிகிச்சைக்கு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக்கல்லாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். வாலாஜாபாத் போலீசார், இதுவரை என் மகனை தாக்கிய நபர்களை கைது செய்யாமலும், அவர்களுக்கு முன் ஜாமீன் கேட்டு விண்ணப்பம் செய்ததில், காஞ்சிபுரம் நீதிமன்றம் அனுமதித்துள்ளது.
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் என் மகன் வீடு திரும்பியதாக, நீதிமன்றத்தில் போலீசார் கொடுத்த தவறான தகவலால், ஜாமீன் கிடைத்துள்ளது.
வாலாஜாபாத் போலீசாரால், அவர்கள் வழங்கிய தவறான தகவலால், நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம். போலீசார் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தம்பதி மீது மோசடி புகார்
பெருநகர் கிராம மக்கள் அளித்த மனு:
பெருநகர் கிராமத்தில் உள்ள பழைய காலனி பகுதியில் வசிக்கும் லதா மற்றும் சுடர்மணி தம்பதியினர், பொதுமக்களிடம் மாத தவனையில் பணம் செலுத்தினால், தங்க நகை மற்றும் மளிகை பொருட்கள் வழங்குவதாக ஆசை வார்த்தை கூறினர்.
அதை நம்பி, பலரும் பணத்தை செலுத்தினர். பொதுமக்களிடம் வசூலித்ததது 80 லட்சம் ரூபாய். பணத்தை திரும்ப வழங்காமல், பொதுமக்களம் பணத்தில் வீடு கட்டியதாக சொல்கின்றனர். பணம் குறித்து கேட்டால், ஆதரவாளர்கள் மூலம் மிரட்டுகின்றனர். பொதுமக்களிடம் வசூலிக்கப்பட்ட பணத்தை முழுமையாக மீட்டு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.