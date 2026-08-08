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உத்திரமேரூர் மந்தைவெளியில் கட்டுமானத்திற்கு தடை கோரி மனு

உத்திரமேரூர் மந்தைவெளியில் கட்டுமானத்திற்கு தடை கோரி மனு

ADDED : ஆக 07, 2026 04:10 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:10 PM

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உத்திரமேரூர்: கோவில் மற்றும் தமிழர் கலாசார நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும் மந்தைவெளி பகுதியில், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்ட தடை கோரி, உத்திரமேரூர் தாசில்தாரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, உத்திரமேரூர் ஆகாய கெங்கையம்மன் கோவில் நிர்வாக அறங்கவாவலர் தனபால், தாசில்தார் நடராஜனிடம் அளித்துள்ள மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

உத்திரமேரூர் கேதாரீஸ்வரன் கோவில் தெருவில் மந்தைவெளி என்ற பொது இடம் உள்ளது. இந்த இடத்தில் ஆண்டுதோறும் மாட்டு பொங்கல் அன்று, மாடுகளை அலங்கரித்து விரட்டுதல் மற்றும் மாடுகளுக்கு பூஜை செய்தல், உழவர்கள் ஒன்றிணைந்து சூரிய பகவானுக்கு பொங்கல் வைத்தல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.

மேலும், உத்திரமேரூர் திரவுபதியம்மன் கோவில் விழாவின் போது மந்தைவெளியில் சொற்பொழிவு, பீமனுக்கு மாட்டு வண்டியில் படையலிட்டு வழிபாடு போன்ற நிகழ்ச்சிகள், முன்னோர் காலந்தொட்டு நடைபெறும் இடமாக உள்ளது.

இந்நிலையில், உத்திரமேரூரில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்க, மந்தைவெளி பகுதியை தேர்வு செய்து பணி தொடங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால், தமிழர் கலாசார நிகழ்ச்சிகள் நடத்த இடம் இல்லாத நிலை ஏற்படும்.

எனவே, மந்தைவெளி பகுதியில் எந்தவொரு கட்டுமான பணியையும் தொடங்காமல், கோவில் மற்றும் தமிழர் கலாசார நிகழ்ச்சிகள் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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