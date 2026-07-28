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திறக்கப்படாமல் பூட்டி கிடக்கும் ‘பிரதம மந்திரி பாரதிய மக்கள் மருந்தகம்’

திறக்கப்படாமல் பூட்டி கிடக்கும் ‘பிரதம மந்திரி பாரதிய மக்கள் மருந்தகம்’

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

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காஞ்சிபுரம், ஜூலை 29﻿–

காஞ்சிபுரம் புதிய ரயில் நிலையத்தில் பயணியர் மற்றும் மக்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட, ‘பிரதம மந்திரி பாரதிய மக்கள் மருந்தகம்’ திறக்கப்படாமல் பூட்டியே கிடப்பதால், பொதுமக்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.

மத்திய அரசால், ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் பயன்பெறும் வகையில், பிராண்டட் மருந்துகளுக்கு இணையான தரமான ஜெனரிக் மருந்துகளை 50 – 90 சதவீதம் வரை குறைந்த விலையில் வழங்கிட மக்கள் மருந்தகங்கள் நாடு முழுதும் திறக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, தினசரி ஆயிரக்கணக்கான பயணியர் வந்து செல்லும் காஞ்சிபுரம் புதிய ரயில் நிலையத்திலும் இந்த மருந்தகம் அமைக்கப்பட்டது.

உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் அனைத்தும் தயார் செய்யப்பட்டு, இந்திய ரயில்வே லோகோவுடன் இருக்கும் இந்த மருந்தகம், இதுவரை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படவில்லை.

இது குறித்து ரயில் பயணியர் கூறியதாவது:

ரயில் நிலையத்திற்கு வரும் மக்கள் மற்றும் பயணியருக்கு அவசர கால மருந்துகள் மட்டுமின்றி, அன்றாட தேவைகளுக்கான மருந்துகளும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்தோம்.

ஆனால், மருந்தகம் அமைக்கப்பட்டும் அது திறக்கப்படாமல் உள்ளது. ரயில்வே நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, இந்த மருந்தகத்தை திறக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இதுகுறித்து, ரயில் நிலைய மேலாளர் ராஜன் கூறியதாவது,

இங்கு இடமாறுதலில் வந்து சில மாதங்கள் தான் ஆகிறது. நான் வருவதற்கு முன்பிருந்தே, இந்த மருந்தகம் உள்ளது. இதுவரை மருந்தகத்தை நடத்துவதற்கு யாரும் முன்வரவில்லை. இதுகுறித்து, உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கிறேன்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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