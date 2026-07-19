‘கைபேசி விடு, புத்தகம் எடு’ வாசிப்பு இயக்கம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 20–
காஞ்சி வாசிப்பு வட்டம் சார்பில், இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், கைபேசி விடு, புத்தகம் எடு என்ற தலைப்பிலான விழிப்புணர்வு இயக்கம் நேற்று காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்றது.
தற்போதைய டிஜிட்டல் உலகில், சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் கைபேசி பயன்பாட்டால் புத்தக வாசிப்பு குறைந்து வரும் சூழலில், வாசிப்பின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி இந்த இயக்கம் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் காஞ்சி அமுதன் தலைமை தாங்கினார். கவிஞர் அமுதகீதன் வரவேற்றார். நிகழ்ச்சியில், கைபேசியை கைவிட்டு புத்தகம் வாசிப்பதன் அவசியத்தை உணர்த்தும் விதமாக, பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் தங்களுக்குப் பிடித்த புத்தகங்களை 10 நிமிடங்கள் வாசித்தனர்.
இதன்மூலம் மாறுபட்ட கருத்துகள் மற்றும் தகவல்களை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக் கொண்டது புதிய அனுபவமாக இருந்ததாக பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர்.