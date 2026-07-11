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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ ரேஷன் அட்டை குறைதீர் கூட்டம் 146 மனுக்கள் மீது உடனடி தீர்வு

ரேஷன் அட்டை குறைதீர் கூட்டம் 146 மனுக்கள் மீது உடனடி தீர்வு

ரேஷன் அட்டை குறைதீர் கூட்டம் 146 மனுக்கள் மீது உடனடி தீர்வு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:01 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:01 PM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து தாலுகாவிலும், நேற்று நடந்த பொது வினியோக குறைதீர் கூட்டத்தில் 146 மனுக்கள் மீது உடனடியாக தீர்வு காணப்பட்டன. உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை சார்பில் மாதந்தோறும், இரண்டாவது சனிக்கிழமை காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து தாலுகாவிலும் பொது வினியோக குறைதீர் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி ஜூலை மாதத்திற்கான பொது வினியோக குறைதீர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில், காஞ்சிபுரம் தாலுகாவில் களியனுார், உத்திரமேரூரில் அரசாணிமங்கலம், வாலாஜாபாதில் உள்ளாவூர், ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் குண்ணம், குன்றத்துாரில் காவனுார் என, ஐந்து தாலுகாவிலும் பொது வினியோக குறைதீர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது.

இதில், புதிய ரேஷன் கார்டு, நகல் அட்டை, முகவரி மாற்றம், பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், மொபைல் போன் எண் மாற்றம், அட்டை வகை மாற்றம் என, மாவட்டம் முழுதும் உள்ள ஐந்து தாலுகாவிலும், மொத்தம் 170 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.

இதில், தகுந்த ஆவணங்கள் இணைக்கப்பட்ட 146 மனுக்கள் மீது குறைதீர் கூட்டத்தில் உடனடியாக தீர்வு காணப்பட்டது. மீதமுள்ள 24 மனுக்கள் மீது உரிய ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு தீர்வு காணப்படும் என, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர் விஜயகுமார் தெரிவித்தார்.

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