காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் பக்தர்கள் தங்குவதற்கு ஓய்வறை
காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் பக்தர்கள் தங்குவதற்கு ஓய்வறை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 21–
காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் மதிய நேரத்தில் பக்தர்கள் தங்குவதற்கு, கோவில் நுழைவாயில் அருகில் ஓய்வறை திறக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு, தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகின்றனர். அவர்களின் வசதிக்காக கோவிலில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து கோவில் ஸ்ரீகாரியம் சுந்தரேச அய்யர் கூறியதாவது:
தினமும் மதியம் 12:30 மணிக்கு கோவில் நடை மூடப்பட்டு மீண்டும் 3:00 மணிக்கு திறக்கப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் தங்கி ஓய்வெடுக்க வசதியாக கோவிலின் கிழக்கு நுழைவாயில் வெள்ளித்தேர் மண்டபம் அருகில் ஓய்வறை திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் பக்தர்கள் தங்கி ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு கோவில் திறந்த பின் சுவாமி தரிசனம் செய்யலாம். ஒரே நேரத்தில் 100க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்கவும், குடிநீர் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பக்தர்களின் வசதிக்காக ஆயுர்வேத மருத்துவ மையம் விரைவில் திறக்கப்படவுள்ளது. பக்தர்கள் இங்கு இலவசமாக மருத்துவ ஆலோசனைகள், மருந்துகள் பெற்று கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.