பருவ மழை பொய்ப்பால் நீரின்றி காய்ந்த நெற்பயிர்கள்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 28–
பருவ மழை பொய்ப்பால், 676 ஏக்கர் நிலங்களில் சாகுபடி செய்த நெற்பயிர் நீரின்றி காய்ந்து வருகிறது.
காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத், குன்றத்துார், ஸ்ரீபெரும்புதுார், உத்திரமேரூர் ஆகிய ஐந்து வட்டார வேளாண் விரிவாக்க மையங்களின் கட்டுப்பாட்டில், 1.50 லட்சம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள் உள்ளன. இதில், 15,500 ஏக்கருக்கு மேல் விவசாயிகள் நெல் சாகுபடி செய்துள்ளனர்.
பருவ மழை பொய்ப்பு, நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதல பாதாளத்திற்கு சென்றதால், தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு நெற்பயிர்கள் கருகி வரும் சூழல் உருவாகி உள்ளது.
குறிப்பாக, வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்தில் தோண்டாங்குளம், உள்ளாவூர் உள்ளிட்ட சில கிராமங்கள். காஞ்சிபுரம் ஒன்றியத்தில், காலுார், அவளூர் உள்ளிட்ட பல கிராமஙகள். உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில், அரசாணிமங்கலம், ஒட்டந்தாங்கல், சாலவாக்கம், காவனுார்புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில், 676 ஏக்கர் நிலம் நீரின்றி நெற்பயிர் காய்ந்து வருகின்றன.
இதனால், விவசாயிகள் நெற்பயிருக்குரிய இழப்பீடு கிடைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் இடையே எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் கிருஷ்ணவேனி கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம், உத்திரமேரூர், வாலாஜாபாத் ஆகிய ஒன்றியங்களில், 676 ஏக்கர் நிலங்கள் நீரின்றி காய்ந்து வருகிறது.
மழை பெய்தால் நெற்பயிர்கள் மீண்டும் துளிர் விடும். மழை பெய்யவில்லை எனில், கூடுதல் ஏக்கர் பரப்பளவில் நெற்பயிர்கள் காய்ந்து வரும் அபாயம் உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.