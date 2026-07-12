தேசிய சீனியர் டைவிங் போட்டியில் சர்வீஸ், ரயில்வே அணிகள் ‘சாம்பியன்’

தேசிய சீனியர் டைவிங் போட்டியில் சர்வீஸ், ரயில்வே அணிகள் ‘சாம்பியன்’
தேசிய சீனியர் டைவிங் போட்டியில் சர்வீஸ், ரயில்வே அணிகள் ‘சாம்பியன்’
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:14 PM
சென்னை: தமிழ்நாடு அக்வாட்டிக் சங்கம் சார்பில் இருபாலருக்குமான 75-வது சீனியர் தேசிய அக்வாட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, காட்டாங்கொளத்துாரில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை நீச்சல் வளாகத்தில் நடந்து வருகிறது.
இதில், பல மாநிலங்களைச் சேர்ந்த வீரர் – வீராங்கனையர் போட்டியிட்டனர். இதன் இறுதி போட்டிகள், நேற்று நடத்தப்பட்டன.
ஆடவர் தனிநபர் பிரிவில், சர்வீஸ் அணிக்காக போட்டியிட்ட லண்டன் சிங், 27, ஒரு தங்கம், ஒரு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று ‘சாம்பியன்’ பட்டத்தை வென்றார்.
பெண்கள் தனிநபர் பிரிவில் ரயில்வே அணியின் பாலக் சர்மா, 19, இரண்டு தங்கம், ஒரு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
தொடர்ந்து, ஆடவர் அணி பிரிவில் சர்வீஸ் அணி, 44 புள்ளிகள் பெற்று ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. ரயில்வே அணி 23 புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடம் பிடித்தது.
பெண்கள் பிரிவில் ரயில்வே அணி 41 புள்ளிகளுடன் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தையும், மஹாராஷ்டிரா அணி 27 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்தது.