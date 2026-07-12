வடிகால் துார்க்கப்பட்டதால் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த கழிவுநீர் புளியம்பாக்கத்தில் சுகாதார சீர்கேடு
வடிகால் துார்க்கப்பட்டதால் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த கழிவுநீர் புளியம்பாக்கத்தில் சுகாதார சீர்கேடு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:30 PM
வாலாஜாபாத், ஜூலை 13–
புளியம்பாக்கம் படவேட்டம்மன் கோவில் தெருவில் வடிகால் துார்க்கப்பட்டதால், கழிவுநீர் நிரம்பி அப்பகுதி குடியிருப்புகளை சுற்றி தேங்குவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது.
வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டது புளியம்பாக்கம் கிராமம். புளியம்பாக்கம், பெரிய காலனி படவேட்டம்மன் கோவில் தெரு பகுதியில் வடிகால் அமைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது.
இந்த வடிகால் வழியாக கழிவுநீர் வெளியேற வழிவகை ஏற்படுத்தப்பட்டு கடந்த ஆண்டுகளில் பயன்பாட்டில் இருந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டில் வடிகாலின் சில பகுதிகளை பட்டா நிலம் எனக்கூறி, அப்பகுதி தனிநபர் சிலர் துார்த்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், அப்பகுதி குடியிருப்புகளில் இருந்து வடிகால் மூலம் செல்லும் கழிவுநீர், முழுமையாக வெளியேற வழி இல்லாமல் ஆங்காங்கே தேங்கி உள்ளது. சில இடங்களில் கால்வாய் நிரம்பி வழிந்து குடியிருப்புகளை கழிவுநீர் சூழந்துள்ளது.
இதனால், கொசு உற்பத்தி அதிகரிப்பு, நோய் தொற்று, துர்நாற்றம் உள்ளிட்ட பிரச்னைகளால் அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, புளியம்பாக்கம் படவேட்டம்மன் கோவில் தெரு வடிகாலை துார்வாரி, கழிவுநீர் முறையாக வெளியேற வழிவகை ஏற்படுத்த ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.