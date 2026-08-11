பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு வணிகர் சாலையில் வழிந்தோடும் கழிவுநீரால் சுகாதார சீர்கேடு
பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு வணிகர் சாலையில் வழிந்தோடும் கழிவுநீரால் சுகாதார சீர்கேடு
ADDED : ஜூலை 23, 2026 04:21 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் வணிகர் சாலையில், பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, இரண்டு நாட்களாக சாலையில் வழிந்தோடும் கழிவுநீரால், அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது. காஞ்சிபுரம் பல்லவர்மேடு, பிள்ளையார்பாளையம், தாத்திமேடு பகுதியில் இருந்து பள்ளி, கல்லுாரி, அலுவலகம், பேருந்து நிலையம் செல்வோர் வணிகர் சாலை வழியாக சென்று வருகின்றனர்.
இப்பகுதியில், திருமண மண்டபம், தனியார் மருத்துவமனை, விவசாயத்திற்கு தேவையான விதை, உரம், விற்பனை செய்யும் கடை, எண்ணெய் செக்கு ஆலை உள்ளிட்டவை இந்த சாலையில் இயங்கி வருகிறது.
வாகன போக்குவரத்தும், பொதுமக்கள் நடமாட்டமும் அதிகம் நிறைந்த இச்சாலையில், பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு இரு நாட்களாக கழிவுநீர் சாலையில் வழிந்தோடி வருகிறது.
இதனால், அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது.
எனவே, வணிகர் சாலையில், பாதாள சாக்கடையில் ஏற்பட்ட அடைப்பை முழுதும் நீக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.