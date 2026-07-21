துாய்மை பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் சேர சிறப்பு முகாம்: வரும் 25ல் தொடக்கம்

துாய்மை பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் சேர சிறப்பு முகாம்: வரும் 25ல் தொடக்கம்
துாய்மை பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் சேர சிறப்பு முகாம்: வரும் 25ல் தொடக்கம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 22-–
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் துாய்மை பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் விடுபட்ட மற்றும் புதிய உறுப்பினர்களை பதிவு செய்ய, வரும் 25ம் தேதி முதல் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாக, கலெக்டர் சினேகா அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு :
‘தாட்கோ’ எனப்படும் தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் சார்பில், தமிழ்நாடு துாய்மை பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் உறுப்பினர் பதிவு, நலத் திட்ட விண்ணப்பங்கள் பெறுதல் மற்றும் திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
இதன்படி, ஜூலை 25ல் வாலாஜாபாத் தாலுகா அலுவலகத்திலும், ஆக.,1ல் காஞ்சிபுரம் தாலுகா அலுவலகத்திலும், ஆக., 8ல் குன்றத்தூர் தாலுகா அலுவலகம் மற்றும் ஆக., 16ல் ஸ்ரீபெரும்புதுார் தாலுகா அலுவலகத்திலும், காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை முகாம்கள் நடைபெற உள்ளன.
நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள், மருத்துவக் கல்லுாரிகள், அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள், கல்லுாரிகள், தனியார் நிறுவனங்களில் தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்கள் இதில் பங்கேற்கலாம்.
உறுப்பினராக பதிவு செய்ய விரும்புவோர் ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம், பணியாளர் அடையாள அட்டை அல்லது பணிச்சான்று, பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றின் அசல் மற்றும் நகல் ஆவணங்களுடன் முகாமில் பங்கேற்று பதிவு செய்து, அரசின் நலத் திட்டங்களை பெறலாம்
இவ்வாாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.