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குப்பை கழிவுகளால் மாசடைந்து வரும் ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஏரி உபரி நீர் கால்வாய்

குப்பை கழிவுகளால் மாசடைந்து வரும் ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஏரி உபரி நீர் கால்வாய்

ADDED : ஆக 07, 2026 07:53 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 07:53 PM

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ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஏரியில் இருந்து உபரி நீர் செல்லும் கால்வாயில் கொட்டப்பட்டு வரும் குப்பை கழிவுகளால், நீரோட்டம் பாதித்து ஏரி நீர் மாசடைந்து வருகிறது.

ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் பொதுப்பணி துறை கட்டுப்பாட்டில் ஏரி உள்ளது. 675 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த ஏரி நீரை பயன்படுத்தி, ஸ்ரீபெரும்புதுார், பிள்ளைப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 1,500 ஏக்கருக்கு மேல் விவசாயம் செய்யப்படுகிறது.

பருவமழை காலங்களில் ஏரி முழு கொள்ளவை எட்டி வெளியேறும் உபரிநீர், அமரபேடு வழியாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு செல்லும். இந்நிலையில், ஏரிக்கு உபரிநீர் செல்லும் நீர்வரத்து கால்வாய் பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ளது.

ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் உள்ள குடியிருப்புகள் மற்றும் கடைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், உபரி நீர் கால்வாயில் கலந்து வருகிறது. அதேபோல், குப்பை கழிவுகளை கால்வாயில் கொட்டி வருகிறன்றனர். இதனால், உபரிநீர் கால்வாய் முழுதும் மாசடைந்து வருகிறது.

மேலும், கால்வாயில் குவிந்துள்ள குப்பை கழிவுகளால், நீர்வரத்து பாதிப்பதுடன், மழை காலங்களில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

எனவே, ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஏரி உபரி நீர் கால்வாயில் குப்பை கழிவுகளை கொட்டுவதை தடுத்து, கால்வாயை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

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