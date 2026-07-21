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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ காஞ்சிவாக்கம் பள்ளிக்கு செல்லும் மின் ஒயர் மீது மரக்கிளை விழுந்ததால் மின்சாரம் துண்டிப்பு இரண்டு நாட்களாக மாணவ – மாணவியர் அவதி

காஞ்சிவாக்கம் பள்ளிக்கு செல்லும் மின் ஒயர் மீது மரக்கிளை விழுந்ததால் மின்சாரம் துண்டிப்பு இரண்டு நாட்களாக மாணவ – மாணவியர் அவதி

காஞ்சிவாக்கம் பள்ளிக்கு செல்லும் மின் ஒயர் மீது மரக்கிளை விழுந்ததால் மின்சாரம் துண்டிப்பு இரண்டு நாட்களாக மாணவ – மாணவியர் அவதி

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஜூலை 22–

காஞ்சிவாக்கம் அரசு பள்ளிக்கு செல்லும் மின் ஒயர் மீது மரக்கிளை விழுந்ததால், மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு, இரண்டு நாட்களாக பள்ளியில் மின்சாரம் இல்லாமல் மாணவ – மாணவியர் அவதிப்பட்டனர்.

குன்றத்துார் ஒன்றியம், வட்டம்பாக்கம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட காஞ்சிவாக்கம் அரசு ஆரம்ப தொடக்க பள்ளியில் 40க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் பயின்று வருகின்றனர்.

கடந்த 17ம் தேதி படப்பை, ஒரகடம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் பெய்த மழையில், மரக்கிளை உடைந்து விழுந்ததில், அரசு பள்ளிக்கு செல்லும் மின் ஒயர் துண்டானது.

அடுத்த இரு தினங்கள் சனி, ஞாயிறு விடுமுறை முடிந்து, நேற்று முன்தினம் பள்ளி திறக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், இதுவரை பள்ளிக்கு செல்லும் மின்சாரம் வினியோகிக்கப்படாமல் உள்ளது.

இதனால், மாணவ – மாணவியர் போதிய வெளிச்சமின்றி, இருட்டு அறையில், புழுக்கத்தில் அமர்ந்து படிக்கும் அவல நிலை உள்ளது.

பள்ளியில் மின்சாரம் இல்லாததால், மின் மோட்டார் இயக்க முடியவில்லை. இதனால், மாணவ – மாணவியர் குடிநீர் இல்லாமல் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.

அதேபோல, கழிப்பறையில் தண்ணீர் வராததால், உடல் பாதையை கழிக்க மாணவ – மாணவியர் பள்ளிக்கு வெளியே சென்று, சாலையை கடந்து அருகே உள்ள ஏரி பகுதிக்கு சென்று வருகின்றனர்.

சாலையை கடந்து செல்லும் மாணவ – மாணவியர் விபத்தில் சிக்கும் அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.

எனவே, பள்ளிக்கு செல்லும் மின் ஒயரை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என, பெற்றோர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இது குறித்து பள்ளி தலைமை ஆசியர் லுார்துமேரி கூறியதாவது:

பள்ளிக்கு நேற்று முன்தினம் வந்ததும் மின் ஒயர் துண்டானது தெரிந்தது. உடனே இது குறித்து ஊராட்சி தலைவரிடம் தெரிவித்தோம்.

மின்சாரம் இல்லாததால் பள்ளியில் உள்ள ஆர்.ஓ., குடிநீர் இயந்திரம் வேலை செய்யவில்லை. இதனால், கடையில் இருந்து தண்ணீர் கேன் வாங்கி மாணவ – மாணவியருக்கு வழங்கி வருகிறோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

வட்டம்பாக்கம் ஊராட்சி தலைவி மகாலட்சுமி கூறுகையில், ‘‘பள்ளிக்கு செல்லும் மின் ஒயர் மீது மரக்கிளை விழுந்ததால், மின் ஒயர் சேதமாகியுள்ளது. எனவே, புதிய மின் ஒயரை மாற்றி, உடனடியாக மின் இணைப்பு வழங்கப்படும்,’’ என்றார்.

நாவலுார் மின் பிரிவு அலுவலக பொறியாளர் சங்கர் கூறுகையில், ‘‘சேதமான மின் ஒயரை மாற்றியதும், மின் வாரிய ஊழியர்கள் மூலம் மின் இணைப்பு அளிக்கப்படும்,’’ என்றார்.

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