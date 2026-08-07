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சமூக பங்களிப்பு நிதியில் புத்துயிர் பெற்ற சுங்குவார்சத்திரம் பிள்ளையார் கோவில் குளம்

சமூக பங்களிப்பு நிதியில் புத்துயிர் பெற்ற சுங்குவார்சத்திரம் பிள்ளையார் கோவில் குளம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஜூலை 31–

சுங்குவார்சத்திரத்தில், சமூக பங்களிப்பு நிதியின்கீழ், 1.44 கோடி ரூபாய் செலவில் புனரமைக்கப்பட்ட பிள்ளையார் கோவில் குளத்தை, வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத் துறை அமைச்சர் தென்னரசு நேற்று மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார்.

ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியம், திருமங்கலம் ஊராட்சிக்குபட்ட சுங்குவார்சத்திரத்தில் பிள்ளையார் கோவில் குளம் உள்ளது. அப்பகுதியின் முக்கிய நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக விளங்கிய இக்குளம், பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு இல்லாதால் மோசமாக மாறியது. அருகே உள்ள கடைகளில் இருந்து குப்பை கழிவுகள் குளத்தில் கொட்டப்பட்டு வந்தன. இதானல், குளம் மாசடைந்து குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறியது.

குளம் முழுதும் பாசி படர்ந்து, பயன்படுத்த முடியாத அளவிற்கு நீர் மாறியது. குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

இதையடுத்து, ஹூண்டாய் மொபிஸ் நிறுனத்தின் சமூக பங்களிப்பு நிதியின் கீழ், 1.44 கோடி ரூபாய் செலவில் குளத்தை புனரமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. குளத்தை துார்வாருதல், கரை பலப்படுத்துதல், நடைபயிற்சி நடைபாதை, குழந்தைகள் விளையாட்டு பூங்கா, கண்காணிப்பு கேமரா உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டன.

புனரமைப்பு பணிகள் முடிவடைந்ததை அடுத்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமையில், வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு, குளத்தை, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு நேற்று திறந்து வைத்தார். இதன் மூலம் 1.35 கோடி லிட்டர் தண்ணீர் கூடுதலாக சேமிக்க முடியும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதில், ஹூண்டாய் மொபிஸ் நிறுவனத்தின் சமூக பங்களிப்பு நிதி பிரிவு தலைவர் நரசிம்மன், எக்ஸ்னோரா பவுண்டேஷன் தலைவர் செந்துார் பாரி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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