தமிழக ‘கிராண்ட் மாஸ்டர்’ இனியன் சர்வதேச செஸ் தொடரில் ‘சாம்பியன்’
தமிழக ‘கிராண்ட் மாஸ்டர்’ இனியன் சர்வதேச செஸ் தொடரில் ‘சாம்பியன்’
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:14 PM
சென்னை: சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஆறாவது சர்வதேச லா பிளாக்னே ஓபன் செஸ் தொடர், பிரான்ஸ் நாட்டின் லா பிளாக்னே நகரில், ஜூலை 4ல் தொடங்கி, 10-ம் தேதி வரை நடந்தது.
இதில், 20 நாடுகளைச் சேர்ந்த 13 கிராண்ட்மாஸ்டர்கள், 22 சர்வதேச மாஸ்டர்கள் உட்பட 142 முன்னணி வீரர் – வீராங்கனையர் பங்கேற்றனர். இந்த மாஸ்டர்ஸ் பிரிவுப் போட்டி, ஒன்பது சுற்றுகளாக நடந்தது. இதில் இந்தியா சார்பில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இனியன், 24, போட்டியிட்டார்.
போட்டி முடிவில், ஒரு ஆட்டத்திலும் தோல்வியடையாத இனியன் ஆறு வெற்றி, மூன்று டிரா என, 7.5 புள்ளிகள் பெற்று, முன்னிலை வகித்தார்.
இறுதி போட்டியில் இந்தியாவின் சர்வதேச மாஸ்டர் அரோண்யக் கோஷுக்கை எதிர்கொண்டார்.
இப்போட்டி டிராவில் முடிந்தது. எனினும், புள்ளிகள் அடிப்படையில் இனியன், ‘சாம்பியன்’ கோப்பையை வென்றார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்தாண்டில் மட்டும், தன் நான்காவது சர்வதேச பட்டத்தையும், இரண்டாவது ‘கிளாசிக்கல் செஸ்’ பட்டத்தையும், இனியன் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.