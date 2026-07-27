கிரிக்கெட் போட்டி தைப்பாக்கம் அணி முதலிடம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 28–
ஸ்டார் பாய்ஸ் அணியினர் நடத்திய கிரிக்கெட் விளையாட்டுப் போட்டியில், தைப்பாக்கம் அணியினர் முதலிடம் பிடித்தனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், தாமல் ஊராட்சி, தைப்பாக்கம் கிராமத்தில், ஸ்டார் பாய்ஸ் அணியினர் சார்பில் கிரிக்கெட் விளையாட்டுப் போட்டி நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
இதில், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து, பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் அணியினர் பங்கேற்றனர்.
இறுதிப் போட்டியில், ஐந்து ஓவரில், 54 ரன்கள் எடுத்து தைப்பாக்கம் அணியினர் முதலிடமும். ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கீழ்வீதி அணியினர் 53 ரன் எடுத்து இரண்டாவது இடமும். சங்கரம்பாடி அணியினர், 52 ரன் எடுத்து மூன்றாவது இடமும் பிடித்துள்ளனர்.
இவர்களுக்கு, தாமல் ஊராட்சி தலைவர் சண்முகம் பரிசுகளை வழங்கி, வாழத்து தெரிவித்தார்.