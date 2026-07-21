அரசு ஐ.டி.ஐ.யில் மாணவர் சேர்க்கை விண்ணப்பிக்க வரும் 31 கடைசி நாள்
அரசு ஐ.டி.ஐ.யில் மாணவர் சேர்க்கை விண்ணப்பிக்க வரும் 31 கடைசி நாள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஐ.டி.ஐ., எனப்படும் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில், நடப்பு கல்வி ஆண்டிற்கான நேரடி சேர்க்கைக்கு, மாணவ – மாணவியர் விண்ணப்பிக்க வரும் 31ம் தேதி கடைசி நாள் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரம் புத்தேரி, கைலாசநாதர் கோவில் தெருவில், உள்ள ஐ.டி.ஐ., எனப்படும் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு, பல்வேறு தொழிற்பிரிவுகள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சி முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இலவச சைக்கிள், காலணி, பாடப்புத்தகம், வரைபட உபகரணங்கள், சீருடை, சீருடைக்கான தையல் கூலி மற்றும் மாதாந்திர உதவித்தொகையாக 750 ரூபாயும், அரசு பள்ளிகளில் தமிழ் வழியில் பயின்ற மாணவ – மாணவியருக்கு மாதம் 1,000 ரூபாயும் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
இங்கு 2026 – 27ம் கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவ – மாணவியர் சேர்க்கைக்கு வரும் 31ம் தேதி கடைசி நாள்.
எனவே, 8, 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற 9, 10, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 வகுப்பு தவறிய மாணவ – மாணவியர் விண்ணப்பிக்கலாம்.
எனவே, தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு மாணவ – மாணவியர் நேரில் வந்து, சேர்க்கை உதவி மையம் மூலம் இலவசமாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும் விபரங்களுக்கு 044 – 2722 5350; 96594 52204, 94444 96306 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என, தொழிற்பயிற்சி நிலைய முதல்வர் ஆர்.பாண்டியன், பயிற்சி அலுவலர் எஸ்.செழியன் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.