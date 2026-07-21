/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ ஊஞ்சல் சேவையில் திருவாத்தியம்மன்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
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காஞ்சிபுரம்:
ஆடி திருவிழாவையொட்டி, காஞ்சிபுரம் திருக்காலிமேடு திருவாத்தி அம்மன் நேற்று ஊஞ்சல் சேவையில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
காஞ்சிபுரம் திருக்காலிமேடு திருவாத்தி அம்மன் கோவிலில் ஆடி திருவிழாவையொட்டி கடந்த 5ம் தேதி காப்பு கட்டும் நிகழ்வு நடந்தது. இதில், நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு மூலவர் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷக அலங்காரம், மஹாதீப ஆராதனை நடந்தது.
காலை 7:00 மணிக்கு ஜலம் திரட்டலும், மதியம் 2:00 மணிக்கு கூழ்வார்த்தலும் நடந்தது. மாலை 6:00 மணிக்கு உத்சவர் அம்மன், ஊஞ்சல் சேவையில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். இரவு 8:00 மணிக்கு கும்பம் படையலிடப்பட்டது. விழாவில், திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.