உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு பயிற்சி 

ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
காஞ்சிபுரம்: தேசிய ஊரக வேலை திட்டம் குறித்து, ஊரக உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு நேற்று பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத், குன்றத்துார், ஸ்ரீபெரும்புதுார், உத்திரமேரூர் ஆகிய ஐந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், 274 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இந்த ஊராட்சிகளில், ஜூலை மாதத்தில் இருந்து, திருத்தி அமைக்கப்பட்ட தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தில், ஊராட்சி தலைவர், ஒன்றியக்குழு உறுப்பினர்கள், மாவட்ட ஊராட்சி குழுவினர் என, மூன்று நிலை உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என, மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன்படி, நேற்று காலை உத்திரமேரூர் வட்டாரம் மற்றும் காஞ்சிபுரம், குன்றத்துார் வட்டார உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு, மாநில ஊரக வளர்ச்சி முகமை பயிற்சியாளர் செல்வம் நேற்று பயிற்சி அளித்தார்.
இன்று காலை வாலாஜாபாத் வட்டாரத்திற்கும், மதியம் ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றிய உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.