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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ இழுபறி!

இழுபறி!

இழுபறி!

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM

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* காஞ்சி நகரின் வளர்ச்சிக்கான முழுமை திட்டம்... * அண்ணா பல்கலை அறிக்கை தந்து ஓராண்டாச்சு * துாசு தட்டாமல் முடக்கிய நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை

– நமது நிருபர் –

காஞ்சிபுரம் நகரின் வளர்ச்சியை நிர்ணயிக்கும் வகையில், அண்ணா பல்கலை தயாரித்து வழங்கிய முழுமை திட்டம், வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறையின் ஒப்புதலுக்காக, ஓராண்டுக்கும் மேலாகியும், துாசு தட்டாமல் முடக்கியுள்ளது.

காஞ்சிபுரத்தில் வீட்டுமனை பிரிவுகளுக்கு அனுமதி வழங்குதல், அவற்றை முறைப்படுத்துதல், விதிமீறல் கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக, காஞ்சிபுரம் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் செயல்பட்டு வருகிறது. கலெக்டரை தலைவராக கொண்டு இயங்கும் இந்த அமைப்பு, 1992-ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது.

அதன் பின், 2002-ம் ஆண்டு முழுமை திட்டம் வெளியிடப்பட்டது. வழக்கமாக 20 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை முழுமை திட்டம் புதுப்பிக்கப்படும்.

அந்த வகையில், 2022-ம் ஆண்டிலேயே புதிய திட்டம் வெளியாகி இருக்க வேண்டும். ஆனால், நான்கு ஆண்டுகள் கடந்தும், முழுமை திட்டம் வெளிவரவில்லை.

தற்போது, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி மற்றும் காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத் ஒன்றியங்களைச் சேர்ந்த 43 கிராமங்கள், உள்ளூர் திட்டக் குழும எல்லைக்குள் உள்ளன. மேலும், 27 கிராமங்களை இணைத்து திட்ட எல்லையை விரிவுபடுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக, 2023-ம் ஆண்டு அப்போதைய கலெக்டர் ஆர்த்தி தலைமையில், கருத்துப் பங்களிப்பாளர்கள் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில், மாநகராட்சி, வேளாண்மை, நீர்வளத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்று ஆலோசனைகளை வழங்கினர்.

பின், முழுமை திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்கும் பொறுப்பு அண்ணா பல்கலையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. தற்போது 83.49 சதுர கி.மீ., பரப்பளவு கொண்டுள்ள திட்ட எல்லை, புதிய 27 கிராமங்கள் இணைந்தால் மேலும், 71.76 சதுர கி.மீ., அதிகரித்து, மொத்தம் 155.25 சதுர கி.மீ. பரப்பளவாக விரிவடையும்.

புதிய முழுமை திட்டத்தில் நகர வளர்ச்சி, வணிக மண்டலங்கள், போக்குவரத்து மேம்பாடு, போக்குவரத்து நெரிசல் குறைப்பு, பாரம்பரிய சின்னங்கள் பாதுகாப்பு, புதிய புறநகர் பேருந்து நிலையம், விவசாய நிலங்கள், நீர்நிலைகள், பாலாறு குடிநீர் வளம், பட்டு சேலை வணிக வளர்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான அடிப்படை ஆவணமாக இந்த திட்டம் அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதற்காக நகரின் அனைத்து பகுதிகளையும் அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்; ‘ட்ரோன்’ தொழில்நுட்பம் மூலமும் விரிவான வரைபடங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. பணிகளை நிறைவு செய்த அண்ணா பல்கலை, ஓராண்டிற்கு முன், தன் அறிக்கையை வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புறத் துறையிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:

கூடிய விரைவில் முழுமை திட்டம் வெளியாகும். கடந்த ஆட்சியின்போது அண்ணா பல்கலை அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது. ஆனால், தற்போது, தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி அமைந்திருப்பதால், அதில் மாற்றங்கள் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

எனவே, புதிய அரசின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் முழுமை திட்டம் வெளியிடப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

சி.எம்.டி.ஏ., தயாரித்த ‘மாஸ்டர் பிளான்’ எங்கே? காஞ்சிபுரம் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்துக்கு, டி.டி.சி.பி., எனும் நகர், ஊரமைப்பு துறை, முழுமை திட்டம் தயாரித்துள்ளது. அதேபகுதிக்கு, சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ.,வும், புது நகர் வளர்ச்சி திட்டம் என்ற பெயரில் இன்னொரு முழுமை திட்டத்தை தயாரித்து வருகிறது. சென்னை பெருநகரில் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், மீஞ்சூர், திருமழிசை, மாமல்லபுரம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு, புது நகர் வளர்ச்சி திட்டம் தயாரிக்கப்படும் என, கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்படி, தனியார் கலந்தாலோசகர் வாயிலாக முழுமை திட்டம் தயாரிக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. காஞ்சிபுரம் புதுநகர் வளர்ச்சி திட்டத்தில், காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியின், 36 சதுர கி.மீ., பரப்பளவு, சுற்றுப்புற பகுதிகள், 62.78 சதுர கி.மீ., என மொத்தம், 98 சதுர கி.மீ., பரப்பளவுக்கு, சி.எம்.டி.ஏ., சார்பில் முழுமை திட்ட தயாரிப்பு பணிகள் நடந்து வருகின்றன. டி.டி.சி.பி., எனும் நகர், ஊரமைப்பு துறை தயாரித்த முழுமை திட்டம் அரசின் ஒப்புதலுக்கு சென்றுள்ள நிலையில், சி.எம்.டி.ஏ., தயாரிக்கும் முழுமை திட்டம் தேவையா என கேள்வி எழுந்துள்ளது. நகர்ப்புற வளர்ச்சியை முறைப்படுத்த வேண்டிய இரண்டு துறைகள், ஒருங்கிணைப்பு இன்றி செயல்படுவது வெளிப்படையாக தெரிகிறது. தமிழக அரசு தலையிட்டு இந்த குழப்பத்தை தீர்க்க வேண்டும் என, நகரமைப்பு வல்லுனர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.



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