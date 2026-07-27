நில தகராறில் அடிதடி இரண்டு பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஜூலை 28–
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, நில தகராறில் அடிதடியில் ஈடுபட்ட இரண்டு பேரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, நெமிலி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரம்யா, 26. இவர் குடும்பத்திற்கு, அருகே வசித்த வரும் ரவி என்பர் குடும்பத்திற்கும் இடையே நில பிரச்னை இருந்து வந்தது.
இந்த நிலையில், கடந்த 24ம் தேதி ரம்யாவிற்கு ரவி குடும்பத்தினற்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது, ரம்யாவின் அண்ணன் சக்திவேலை, ரவி மற்றும் அவரது உறவினர் அஜித் இருவரும் சேர்ந்த உருட்டுக்கடையால் தாக்கினர்.
இதில், தலையில் பலத்த காயமடைந்த சக்திவேல், சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு, தலையில் 7 தையல் போடப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இது குறித்த புகாரின்படி, ரவி, 33, அஜித், 19 ஆகிய இருவரையும் ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.