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வெங்கச்சேரி தடுப்பணை சீரமைப்பு பணிகள் ஒரு மாதத்தில் முடியும்: பொ.ப., துறை அதிகாரி

வெங்கச்சேரி தடுப்பணை சீரமைப்பு பணிகள் ஒரு மாதத்தில் முடியும்: பொ.ப., துறை அதிகாரி

UPDATED : ஜூலை 31, 2026 04:30 AM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 31, 2026 04:30 AM ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

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காஞ்சிபுரம்:''செய்யாற்றின் குறுக்கே வெங்கச்சேரியில் உள்ள தடுப்பணை சீரமைப்பு பணிகள் ஒரு மாதத்தில் முடியும்,'' என, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பொதுப்பணித்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் அருண்குமார் தெரிவித்தார்.

செய்யாற்றின் குறுக்கே, 2019ல் இந்த தடுப்பணை கட்டப்பட்டது. 2021ல் ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால், பலத்த சேதமடைந்து, மழைக்காலங்களில் நீர் தேக்கி வைக்கப்படாமல் வீணாக கடலுக்குச் சென்றது.

இதனால் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து, விவசாய, ஆழ்துளை கிணறுகள் வறண்டு போயின. குடிநீர் தட்டுப்பாடும் தலைதூக்கத் தொடங்கியது. எனவே, தடுப்பணையை உடனடியாக சீரமைக்கக் கோரி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தனர்.



இதை ஏற்று, தமிழக அரசு மற்றும் நீர்வளத்துறை சார்பில், 11 கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் தடுப்பணை, 7 கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் காவாந்தண்டலம் கால்வாய் சீரமைப்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.

வெள்ள அரிப்பால் சேதமடைந்த தடுப்பணையின் இருபுறமும் உள்ள கரைகள் மற்றும் கான்கிரீட் பக்கவாட்டுச் சுவர்கள் பலமான அடித்தளத்துடன் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தடுப்பணையின் மேல் பகுதியில் தேங்கியுள்ள மணல் திட்டுகள் அகற்றப்பட்டு, நீர்த்தேக்கப் பகுதி துார்வாரப்பட்டது. இதனால் தண்ணீரை அதிகளவில் தேக்கி வைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட உதவி செயற்பொறியாளர் அருண்குமார் கூறுகையில், ''வெங்கச்சேரி, செய்யாற்றில் தடுப்பணை பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன. தற்போது இறுதிகட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஒரு மாதத்தில் பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்து தடுப்பணை பயன்பாட்டிற்கு வரும்,'' என்றார்.

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